Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LETTERATURAA Venezia, dopo un anno di pausa forzata causa pandemia, Incroci di Civiltà, il Festival internazionale di letteratura ideato e organizzato dall'università Ca' Foscari, torna in presenza e con importanti novità, come il progetto creato da Angela Bianco Libri in movimento. Bookcrossing special Incroci di civiltà che consente di trovare in cinque librerie di Venezia una piccola selezione di testi degli autori che, dal 3 al 6...