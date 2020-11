LA CURIOSITÀ

Ordini un libro e a casa di arrivano direttamente il libraio e lo scrittore. Succede a Venezia dove domani riprendono le consegne a domicilio da parte della celebre Libreria Toletta che ha deciso di riavviare per la città antica il servizio di asporto e consegna dei libri dalle 9.30 alle 19 senza costi aggiuntivi. Inoltre, chi ordinerà la nuova edizione aggiornata, ampliata e più che raddoppiata di Venezia è un pesce di Tiziano Scarpa potrà riceverla sulla porta di casa, in tutta sicurezza, direttamente dalle mani dell'autore, con tanto di firma e dedica, domani nel giorno della Festa della Salute. Sarà possibile prenotare le consegne a partire dalle 9.30 di oggi, 20 novembre, mandando un messaggio Whatsapp al numero 3294567324.

LA SCOMMESSA

«L'iniziativa, di cui ho appena informato i miei conoscenti, dopo solo mezz'ora sta già avendo successo» ha ammesso Giovanni Pelizzato, editore e libraio della Toletta. L'idea di riproporre le consegne dei libri come ai tempi del lockdown primaverile, quando eravamo stati i primi a pensarla in città, è piaciuta molto, ma soprattutto adesso con la possibilità di incontrare l'autore in persona». Nonostante domani si possa tenere aperto (non essendo la Festa della Madonna della Salute né una domenica né un giorno festivo riconosciuto dall'ordinanza in quanto festa del patrono locale), quella della Salute può già essere a detta di Pelizzato una prova iniziale anche in ottica delle prossime settimane. L'iniziativa proseguirà fino alla Vigilia di Natale, fornendo così un servizio utile anche per aiutare chi è impossibilitato o semplicemente non se la sente di muoversi da casa in tempi così particolari. In realtà la libreria aveva già l'idea di ricominciare con le consegne volendo anche evitare assembramenti e tenere varie precauzioni nel rispetto di tutti, come per gli anziani che vogliono fare regali durante le festività.

GIRO DI CONSEGNE

Così, forte dei riscontri positivi di questa primavera, Pelizzato ha continuato senza sosta ad effettuare consegne in giro per Venezia, anche se ad un numero più ristretto di clienti affezionati, ma ora riprende a pieno servizio questa funzione in modo ancora più ampio ed organizzato. «Per quanto riguarda l'incontro con l'autore, è stata una proposta che mi è venuta in mente insieme a Tiziano Scarpa, che ha appena concluso un'edizione del suo famoso libro Venezia è un pesce talmente nuova da essere notevolmente diversa dalle precedenti» ha proseguito. Pelizzato ha anche rivelato che la possibilità di ricevere l'autore sotto casa ha già incuriosito così tante persone che sarà probabilmente necessario sforare rispetto alle 25 copie previste per la consegna da parte di Tiziano Scarpa e forse verrà aggiunta alla data di sabato anche quella del lunedì successivo per la distribuzione. Seppur impegnativo, quello di Pelizzato è un gesto civico nobile, che fornisce un servizio ulteriore e gratuito alla comunità, importante soprattutto di questi tempi. «Purtroppo . ammette il libraio - riesco a fare consegne solo nel centro storico, ma cerco di fare di tutto per aiutare gli altri, perché mi viene naturale. Quello del libraio è un lavoro difficile, che ho sempre preso come una missione. Vedere che, nonostante le ben più grandi preoccupazioni da parte di tutti durante il lockdown, quando consegnavo i libri le persone erano felicissime mi ha dato grande motivazione, al di là del guadagno, per continuare ad aiutare la gente come posso, e voglio continuare a farlo, a maggior ragione a Natale»

Lorenzo Miozzo

