LA RASSEGNA

La musica come preziosa occasione per scoprire un territorio. È un po' questa l'idea che è alla base della rassegna Jazz area metropolitana che da domenica 5 luglio proporrà una serie di concerti in alcune interessanti location della Riviera del Brenta e del Miranese. Il cartellone degli appuntamenti, come si ricorderà, era stato inizialmente proposto per marzo e poco dopo era stato annullato per l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria.

Ora si riparte con quattro concerti, rispettivamente domenica 5, giovedì 16, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio nei comuni di Dolo, Noale, Stra e Santa Maria di Sala. Le serate tra Riviera e Miranese saranno dedicate prevalentemente ad artisti locali e la proposta vuole anche far luce su luoghi ricchi di storia che spesso restano poco conosciuti.

Un primo passo, insomma, verso la piena ripresa delle attività concertisiche. In questi giorni, pur con le dovute precauzioni, in provincia di Venezia sono state lanciate alcune rassegne, ma è ancora presto per parlare di una vera e propria ripartenza della musica dal vivo.

«Il filo conduttore di questa edizione - sottolineano gli organizzatori - è In primo piano, per sottolineare la presenza di virtuosi, ricercatori e poeti della tastiera che si avvicenderanno sui palchi»

LE DATE

Il primo concerto è per domenica prossima, 5 luglio alle 18 a Dolo, nella Conca nell'Isola Bassa del porto di Dolo che è stata recentemente riqualificata. Per celebrare questo traguardo ci saranno Alma Swing, formazione che fa rivivere le atmosfere e le melodie retro ispirate agli anni Trenta.

Giovedi 16 luglio alle 21, in questo caso in Piazza Maistro, nel cuore del centro storico di Noale, l'appuntamento è con il Sara Simionato 4et e Undersee. Si tratta di un progetto che vede protagonisti alcuni dei migliori giovani talenti veneti vincitori del primo premio dell'Hybrid Music Contest organizzato a Mestre dal Comune di Venezia.

Mercoledi 29 luglio alle 21 i riflettori si accenderanno su Villa Loredan di Stra dove è in programma una serata con due noti pianisti veneziani: Matteo Alfonso e Marco Ponchiroli.

Chiude la rassegna l'originale ensamble D.O.V.E. (Drums, Organ, Vibes Ensemble) che si esibirà il 30 luglio sempre alle 21 ma in questo caso nel parco di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala.

«Tutti concerti sono ad ingresso gratuito - precisano gli organizzatori che come avviene in queste circostanze hanno disposto le necessarie misure di sicurezza sul fronte sanitario - con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite (link disponibili al sito www.jazzareametropolitana.com)».

G.P.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA