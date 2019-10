CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ritorna all'attenzione del governo un tema che immancabilmente appare sempre in sede di manovra di bilancio: l'evasione fiscale. Ogni governo in carica intravede in questo fenomeno grande potenzialità per recuperare risorse al fine di concorrere a sanare i nostri affaticati conti pubblici. Poi questo tema nello scorrere del tempo si stempera, l'evasione continua mentre non mancano annunci di scoperta di evasori piccoli e grandi. Dell'altro giorno è la notizia che un famoso chirurgo con un 730 normale ma con supercar e case di lusso aveva...