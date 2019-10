CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Risulta priva di consistenza l'affermazione che Roma sia stata assoggettata ad una associazione criminale di tipo mafioso, infiltrata nella pubblica amministrazione per acquisire la gestione o il controllo di concessioni e appalti di servizi, traendone con intimidazione o omertà ingiusti profitti. La sentenza che la Corte di cassazione ha pronunciato ieri, nel processo noto come mafia Capitale, esclude che ai fatti contestati agli imputati possa trovare applicazione l'articolo 416 bis, introdotto nel codice penale per combattere la...