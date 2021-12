L'ORDINANZA

MESTRE Quel bar era stato teatro di decine di risse e aggressioni. Diventato, giorno dopo giorno, un ritrovo per sbandati e ubriachi che, con i loro schiamazzi, tenevano svegli per tutta la notte i residenti. Il Comune ha deciso di darci un taglio netto: carabinieri e polizia locale hanno infatti notificato al titolare del locale, il Venice bar&food di via Gozzi, un'ordinanza del sindaco di chiusura obbligata e anticipata. Il locale, quindi, per tre mesi dovrà abbassare le serrande da mezzanotte alle sei del mattino. Un provvedimento motivato dai tanti interventi notturni effettuati negli ultimi tempi da polizia, carabinieri e vigili: aggressioni con lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità, ubriachezza molesta, bottiglie infrante, abuso di bevande alcoliche, spedizioni punitive, minacce con coltello.

CLIENTELA PESANTE

Una vera e propria spina nel fianco soprattutto per i residenti della zona: il bar, infatti, oltre ad attirare una clientela non tra le più raccomandabili, era diventato un problema per gli schiamazzi e il caos notturno. Il provvedimento, in termini calcistici, equivale al classico cartellino giallo. Un avvertimento per dire al gestore di provare a raddrizzare le cose, perché il prossimo passo potrebbe essere una chiusura coatta per articolo 100, la misura che si riserva ai locali che diventano un pericolo per la sicurezza pubblica proprio per via delle sue frequentazioni.

Non è certo il primo intervento di questo tipo: non è certo un segreto che la sicurezza urbana passi anche dai locali della città. A novembre è toccato al bar Linna di via Verdi, che secondo la polizia era diventato l'ufficio di un pusher della zona: il questore l'ha quindi fatto chiudere per una settimana. A settembre, sette giorni di chiusura anche per il Sushi bar di viale San Marco: secondo le indagini della polizia locale, nella veranda del locale, un altro spacciatore riceveva i suoi clienti. Un anno fa, nel mirino degli agenti della sicurezza urbana del commissario capo Gianni Franzoi era finito il Mickey e Mallory, all'angolo tra via San Rocco e via Manin: al titolare erano arrivate sei multe per aver somministrato alcolici a minori. Il titolare era stato quindi costretto a chiudere per quindici giorni.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA