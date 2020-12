Sono ormai più di 1.700 i miliardi parcheggiati sui conti correnti degli italiani. Più del 60% di questa somma (circa mille miliardi) fa capo alle famiglie. Secondo l'ultimo Rapporto Censis, diffuso all'inizio di dicembre, «nel giugno 2020 la liquidità delle famiglie ha registrato un incremento di ben 41,6 miliardi di euro (+3,9% in 6 mesi) rispetto a dicembre 2019. Si tratta di una corsa al risparmio resa evidente dal parallelo crollo delle risorse riversate in azioni (-6,8%), obbligazioni (-4,6%), fondi comuni (-5%). Due italiani su tre si tengono poi pronti a nuove emergenze «adottando comportamenti cautelativi: mettere i soldi da parte ed evitare di contrarre debiti».

È uno degli effetti dell'inquietudine generata dalla pandemia in corso. Più o meno è quello che è emerso anche dal recentissimo Rapporto Consob: «Dopo essersi attestato a un valore di poco superiore al 10% nel 2019, il tasso di risparmio delle famiglie dovrebbe aumentare nell'anno in corso di oltre 6 punti percentuale secondo una dinamica, analoga a quella osservata nell'area euro». Sono diminuite le azioni e le obbligazioni ed è invece aumentato l'acquisto di prodotti previdenziali e assicurativi.

EVENTI INATTESI

Il 60% degli italiani intervistati da Consob ha dichiarato di risparmiare per far fronte ad eventuali eventi inattesi e le persone che invece tengono da parte i loro guadagni senza uno scopo preciso sono passate dal 17% al 25%. Tra i risultati riportati da Consob, compare la maggiore partecipazione dei cittadini ai mercati finanziari (con fondi comuni e titoli di Stato), con un balzo in avanti del +3%. Emerge una generale sensazione di incertezza causata dalla pandemia e che si riflette anche sulle spese degli italiani. Il 40% delle 3.274 famiglie intervistate nel 2020 ha dichiarato di non poter sostenere una spesa non prevista superiore ai mille euro e il 30% ha affermato di aver subito una riduzione del reddito.

Il 35% del campione ha ridotto le spese e il 60% degli intervistati si è detto preoccupato per il futuro e per il tenore della vita dopo il pensionamento.

Il trend si è solo consolidato. Nel corso del 2020 i timori sono diventati protagonisti. Lo aveva incominciato a segnalare già la scorsa estate l'indagine condotta da Assogestioni-Censis. Il 67,8% degli italiani ha paura per la situazione economica familiare. Una paura radicata nei territori e trasversale ai diversi gruppi sociali. La percentuale sale al 72% tra i millennial e le donne, sfiora il 75% nel Sud, supera il 76% tra gli imprenditori e arriva all'82,6% tra le persone con i redditi più bassi. Nella fase post-emergenza, la paura da contagio e la minaccia alla salute si saldano ai timori per le incerte prospettive economiche.

In questo contesto è meglio essere cauti e accumulare risparmi. L'epidemia del Covid-19, oltre ad aver diffuso la paura, ha generato una grande incertezza economica ed esistenziale. Lo pensa il 49,7% degli italiani (il dato sale al 58,9% tra gli imprenditori). L'unica certezza è che «tutto può succedere». E il 2020 ha ricordato che può sempre andare peggio. La possibilità che un evento inedito e inatteso possa cambiare in un attimo la vita delle persone fa esplodere un senso acuto di vulnerabilità. In questo contesto, sul piano economico per gli italiani ora serve una grande cautela, soprattutto nella gestione dei propri soldi.

La liquidità nei portafogli delle famiglie italiane è aumentata di 34,4 miliardi di euro nei tre mesi più neri dell'epidemia (febbraio-aprile): una cifra quasi uguale al valore del Mes, tanto per atterrare su un confronto di grande attualità.

UN PIANO MARSHALL

Sono risorse che si aggiungono ai 121 miliardi di euro di liquidità aggiuntiva accumulata negli ultimi tre anni, prima dell'esplosione dell'epidemia (+8,4% in termini reali nel triennio): una cifra pari secondo un calcolo che tiene conto delle rivalutazioni nel tempo a nove volte le risorse del Piano Marshall destinate al nostro Paese per la ricostruzione del dopoguerra. Paura, incertezza e cautela fanno decollare ancora il cash cautelativo, da tempo in crescita, come strumento familiare di autotutela. Se il trend proseguirà allo stesso ritmo del triennio trascorso, nel 2023 ci saranno altri 135 miliardi di liquidità aggiuntiva per le famiglie.

Il peggiore modo per utilizzare i propri risparmi. Eppure da sempre la tentazione più frequente: il materasso. Per il prossimo futuro il 34,1% degli italiani considera la liquidità lo strumento principale per la propria protezione, insieme all'ampliamento del sistema di welfare pubblico (34%) e all'acquisto di strumenti assicurativi, mutualistici, integrativi (18,6%).

Mario Baroni

