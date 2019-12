Risorge la piccola Fenice

LA STORIA

«Io non mi scorderò mai di una città dove sono stato sì bene accolto e dove ho soggiornato sedici mesi col maggior piacere al mondo. Due cose contribuirono alla mia intiera soddisfazione. La buona compagnia, che ho sempre amata e desiderata, e un teatro del palazzo medesimo del podestà, di cui mi pareva poter disporre. Infatti non tardai a usarne». Chi scrive queste parole è Carlo Goldoni, la città in questione è Feltre e il teatro a cui si riferisce è quello de la Sena. Infatti proprio lì avviene l'esordio teatrale del commediografo veneziano. Goldoni è a Feltre come coadiutore di cancelleria, tra il 1729 e il 1730, e scrive due intermezzi comici da intervallare ad altrettante tragedie di Pietro Metastasio. Uno di questi intermezzi è giunto fino a noi, La cantatrice, l'altro, Il buon padre, è invece andato perduto. Il teatro de la Sena (ovvero scena in veneto) di quello scorcio del Settecento era diverso da quello che vediamo noi oggi: non era ancora stato ristrutturato da Giannantonio Selva (1813) né decorato da Tranquillo Orsi (1843). Entrambi questi nomi hanno a che fare con la Fenice di Venezia: Selva per averla progettata e Orsi per averne realizzato il sipario dopo l'incendio del 1836.

IL PREZIOSO SIPARIO

Proprio il sipario di Orsi è la pietra più preziosa che orna quell'autentico gioiello costituito dal teatro feltrino. Diciamo subito che è l'unico sipario di Orsi sopravvissuto fino ai nostri giorni. Il sipario del teatro de la Sena è rimasto per una quarantina d'anni imballato nel sottotetto (assieme a un altro centinaio di oggetti teatrali, poi ne parliamo) del palazzo pretorio (ora sede municipale), prima di essere tirato fuori e restaurato. Un destino benevolo ha voluto che il sipario avesse subito un restauro anche prima di essere riposto, all'inizio degli anni Settanta, il che gli ha permesso di poter essere recuperato dopo quattro decenni, con un intervento costato 50 mila euro. La restauratrice, Rossella Bernasconi, aveva in precedenza lavorato su un sipario del maestro di Orsi, ovvero Alessandro Sanquirico, che si trova nel teatro Sociale di Como. Non è stato un intervento banale restaurare quasi 70 metri quadrati di tela di canapa dipinta: nel dicembre 2018 è stato necessario utilizzare una gru per spostare il sipario e individuare uno spazio dove poterlo stendere.

RE MIDA

Il restauro è avvenuto in un salone di palazzo Borgasio, dove il telo è tornato a splendere: la scena mitologica che raffigura il sacrificio di re Mida con Apollo, Pan, Minerva, il re della Frigia le decorazioni, tra le quali molte dorate, e le stelle d'argento luccicano di nuovo. È stato ricollocato qualche mese fa all'interno del teatro dove forma un insieme omogeneo con il resto delle decorazioni. Da questo punto di vista il teatro de la Sena è davvero un pezzo unico: fregi, putti, figure che ornano i palchetti, nonché il soffitto e il sipario sono opera di Orsi e il colpo d'occhio è fenomenale perché si vede chiaramente che è stato tutto realizzato da un'unica mano (a quel che si vede va aggiunto quel che si sente: anche l'acustica è a livelli altissimi).

DENTRO UN PALAZZO

Il palazzo al cui interno si trova il teatro è cinquecentesco, era la sede dei rettori veneziani, costruito dopo che Feltre fu rasa al suolo dagli asburgici, durante la guerra di Cambrai. La tradizione vuole che il porticato sia di Andrea Palladio, ma non ci sono documenti che lo comprovino. Nella sala si riuniva il Maggior Consiglio cittadino, formato dalla nobiltà locale, ma era troppo grande e fredda per cui si decise di farne prima un salone da ballo, poi un teatro, e come tale funzionava già nel 1621. «Vi tenevano di continuo una sena per recitar commedie in carnevale» scrive in quell'anno il podestà Alvise Pesaro. Nel 1684 diventa teatro sociale con i palchetti di proprietà delle famiglie nobili e il popolo che assiste agli spettacoli rimanendo in piedi in platea. Nel luglio 1769 il teatro viene colpito da un fulmine, nella calca provocata dal fuggi fuggi delle seicento persone che vi erano assiepate, muoiono in sei e una settantina rimangono feriti. Il de la Sena viene chiuso, per riaprire soltanto nel 1797: anno fatidico perché è quello in cui cade la Repubblica di Venezia e quindi subito richiude. Dopo la ristrutturazione di Selva e la decorazione di Orsi delle quali abbiamo detto, conosce un periodo di fulgore, tanto che nel 1897 viene dotato di un impianto di illuminazione elettrico, con lampade liberty in vetro.

IL RESTAURO

Due anni dopo, però, fallisce e viene rilevato dal Comune di Feltre che lo trasforma in cinematografo. Dopo i danni della prima guerra mondiale (Feltre è in zona di occupazione austroungarica) viene restaurato e riapre nel 1926. Funziona solo tre anni: nel 1929 la nuova legge sulle norme di sicurezza impone un nuovo stop. Da allora a oggi rimane quasi sempre inattivo, salvo una piccola parentesi nel 1945 quando lo si utilizza per festeggiare i liberatori americani. Questi lunghi decenni di chiusura hanno fatto sì che i materiali si siano preservati. Pensiamo un po' cosa sarebbe successo a un sipario usurato nei decenni Cinquanta/Sessanta quando con ci si pensava due volte a buttar via la roba vecia. Invece già negli anni Settanta si è cominciato a parlare di restauri, che però sono decisamente iniziati soltanto e nuovo millennio inoltrato. Alessandro Del Bianco è l'assessore alla Cultura del Comune di Feltre. Il fatto che abbia soltanto 28 anni lo rende un caso raro tra gli amministratori pubblici italiani, così come il de la Sena lo è tra i teatri. Spiega che il costo totale del restauro si aggira sui sei milioni, e il 2 febbraio cominciano i lavori dell'ultimo stralcio che porteranno la capacità del teatro degli attuali 180 ai definitivi 300 posti. Oggi sono utilizzabili soltanto la platea e il primo ordine di palchi, con la messa a norma di sicurezza e la realizzazione di un nuovo ascensore, si potranno usare anche gli altri ordini di palchi. La stagione 2021 dovrebbe quindi essere a pieno regime (quest'anno si è organizzata una stagione ridotta). Assieme, al sipario, si è detto, sono stati recuperati un centinaio di oggetti pure questi preziosi e talvolta unici: quinte, macchine teatrali, persino alcune silhouette settecentesche. Dopo il restauro andranno a formare un'esposizione permanente di materiale teatrale antico. Inoltre in tutta l'area attorno a piazza Maggiore sono in corso, o si faranno, lavori di riqualificazione. In attesa dell'inizio dell'ultimo stralcio di lavori, il 2 febbraio, il teatro del la Sena è aperto al pubblico il sabato e la domenica, in modo da poter ammirare lo splendido sipario di Tranquillo Orsi: una vera e propria opera d'arte.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

