Sono bruttini e neanche tanto cattivi, bisticciano sempre, ma alla fine sono una famiglia. Sia pure di freak con superpoteri, che solo un circo può accogliere e proteggere. Dopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti ampia l'orizzonte e mira in alto, proprio come il cannone del circo che spara gli uomini verso il cielo. Non è un caso, infatti, che il suo fantasy bellico, smisurato e un tantino bulimico, inizi proprio...