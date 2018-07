Rischia di rimanere schiacciata da una lastra di marmo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEMESTRE Siamo in Piazzetta XXII Marzo a Mestre, proprio di fronte a Coin, al centro Le Barche. Protagonista, suo malgrado, dell'incredibile vicenda è una 21enne mestrina che ieri, nel primo pomeriggio ha rischiato di rimanere schiacciata da un lastra di marmo alta due metri e mezzo, larga 70 centimetri e dello spessore di due, del peso di oltre un quintale che all'impriovviso si è staccata dalla parete del negozio di casalinghi Barazzoni investendola. Per fortuna se l'è cavata con una buona dose di paura e alcune ferite per...