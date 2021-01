Ripensare Venezia, è possibile? Alla vigilia del genetliaco - 1600 anni il prossimo 25 marzo - la città si interroga sul futuro: desertificata prima dall'Aqua Granda e poi dalla pandemia, orfana dei milioni di visitatori che rendevano impercorribili le calli e adesso, assenti, costringono alla chiusura botteghe e pubblici esercizi, le categorie economiche si chiedono se mai si tornerà come prima. O se si dovranno rivoluzionare le fondamenta economiche. «Ne parlavamo anche un anno fa», rimarca il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto.

Presidente, si è perso tempo?

«La domanda ce la siamo posta anche a marzo, aprile, maggio dell'anno scorso: come usciremo da questa pandemia? Elaboreremo delle strategie per non essere legati a uno schema di sviluppo che se va in crisi manda in crisi tutto? Ecco, un anno dopo ci facciamo la stessa domanda».

E questo cosa vuol dire?

«Che non abbiamo lavorato bene se continuiamo a porci la stessa domanda. Parlo di tutti: politica, amministratori, istituzioni culturali, imprese. Tanti buoni propositi che rischiano di essere spazzati via dalla fame di chi, senza turismo, non riesce a vivere. Come si sta purtroppo verificando».

Cosa bisogna fare?

«In ballo c'è anche la comunicazione. Perché non ci sono solo le notizie negative, come la chiusura dei musei civici o l'incertezza degli eventi culturali, se si terranno o se salteranno. Ci sono anche le belle notizie di tutto quello che si sta programmando a Venezia. L'elenco, con annessi investimenti, è corposo. Pensiamo a cosa sta facendo la Biennale per la prossima esposizione di Architettura, a quanto lavoro sta dando a tante persone per gli allestimenti, ma anche ai finanziamenti ministeriali per il Lido e l'Arsenale. E poi la Fondazione Cini, le altre istituzioni culturali. Dico: proviamo a vedere tutti insieme cosa si sta facendo, mettiamo assieme tutte le iniziative, vediamo se viene fuori una capacità propulsiva che nel momento in cui ci si potrà muovere liberamente darà delle soluzioni diverse per lo sviluppo della città. Io proverei a stravolgere il sistema».

Cioè?

«Oggi siamo disperatamente attaccati alla mancanza che va riempita con contributi, aiuti, ristori. Non stiamo ancora immaginando come almeno una parte dei settori produttivi debba garantire la sopravvivenza delle persone investendo però nel futuro. Non solo economicamente, anche in progettualità. Non possiamo pensare che nell'anno appena passato, con la pandemia, non sia successo niente: abbiamo avuto il Mose in funzione, ci sono ad esempio milioni di investimenti per rifare le rive della Giudecca, insomma, i soldi stanno girando. E questo va comunicato, la psiche ne ha bisogno. E una volta che ci saremo rafforzati psicologicamente sarà meno difficile pensare al futuro».

La Biennale cosa sta facendo?

«La Biennale ha fatto una cosa concretissima, ha messo le date: 22 maggio Architettura, 2 luglio Teatro, 23 luglio Danza, 1° settembre Cinema, 17 settembre Musica. Eventi che fanno da volano. E che non vengono fatti solo per far tornare i turisti, ma anche per migliorare le condizioni infrastrutturali e di proposta della città. E non c'è solo la Biennale».

Cosa propone?

«Se tutti ci scambiassimo le informazioni su quello che si sta programmando e investendo, sono certo che verrebbero fuori quantità, cifre e idee molto importanti. Partendo da questo, ci si potrà chiedere cosa farà la Venezia del 2022 che certamente dipenderà ancora per una percentuale maggioritaria dal turismo, ma non solo. Un college di teatro all'Arsenale non ti risolve l'economia, ma è gente che viene a lavorare, è movimento, è propedeutico a quello che succederà il mese dopo e il mese dopo ancora. Dopodiché basta con questa centralità della Biennale, Venezia non può essere monoturistica e monoBiennale, in città ci sono decine di istituzioni straordinarie».

Cosa augura a Venezia per i suoi 1.600 anni?

«Che tutto quello che stiamo immaginando per il suo futuro non siano parole, ma vengano realizzate».

