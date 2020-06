Ripartire è stato importante, ma ora è indispensabile rigenerare davvero l'economia, il lavoro, le nostre città e il Paese. Bisogna adottare politiche strutturali di lunga prospettiva, con un obiettivo che va oltre i singoli settori economici e la ripresa: bisogna generare una nuova Qualità della Vita, che tenga conto di nuovi stili di consumo, di relazioni, di comportamenti conseguenti o provocati da questa dura esperienza, ma anche consolidare, sostenere con decisione, la capacità di resilienza dimostrata da tutte le imprese che hanno saputo innovarsi, sperimentare, accogliere le opportunità della tecnologia: anche le più piccole e le più tradizionali. Per questo non basterà l'agire di una classe dirigente politica, dalla quale cittadini e mondo del lavoro si attendono un altrettanto salto di qualità e di capacità decisionale, ma è fondamentale che continui ed anzi si rafforzi la capacità di dare risposte condivise e concrete da parte di tutta la comunità, unita, di questo Paese, a cominciare dall'impegno nel dialogo progettuale tra istituzioni e rappresentanze delle imprese e dei lavoratori. Una responsabilità che si sta manifestando con lo sforzo collettivo di rigenerare un'Italia che, senza retorica, non sarà più quella di tre mesi fa. Chi ha responsabilità politiche, amministrative sia a livello locale che nazionale ed europeo, dovrà maturare e condividere una politica di grande visione, ed avere il coraggio di adottare misure straordinarie o, forse, semplicemente coerenti, non temporanee, con la necessità di agevolare i cambiamenti in atto della società, dei rapporti economici e politici sia in seno alla comunità nazionale, sia tra gli Stati. In questi mesi a cittadini ed imprese è stato chiesto uno sforzo senza precedenti dal 1945: la compressione dei propri diritti fondamentali: la sospensione, con interi articoli della Costituzione, del lavoro, la chiusura di intere filiere economiche, la riduzione di ogni standard di qualità della vita: uno sforzo secondo solo a quello del massacrante impegno e sacrificio del personale sanitario e delle forze dell'ordine. Ma lo si è fatto con la piena consapevolezza di combattere la buona battaglia, arrestare la corsa dell'epidemia, conservare e rinsaldare la fede negli affetti, nei valori, nell'amore per la propria comunità: lavoro, solidarietà, libertà, salute, futuro. La politica, nazionale e locale, dovrà da oggi essere all'altezza della situazione come lo furono politici e legislatori del secondo dopoguerra. Forse, davvero, la vera seconda Repubblica potrebbe sorgere da questo conflitto tra la comunità e la pandemia. Ecco perché alla politica italiana, all'Unione europea, alle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, si chiede di dare non risposte burocratiche o contabili, ma riforme strutturali, per non dissipare lezione appresa; non lasciare davvero indietro nessuno, prevenire almeno il contagio dei fallimenti, la pandemia della disoccupazione, rigenerare Qualità della Vita nelle città, ricreare uno Stato come Comunità ancor prima che come Istituzione. Solo così, dopo la guerra contro il Covid 19, avremo vinto, sempre insieme, anche questa pace, tanto duramente perseguita. E poiché l'intento di questa riflessione è quello di stimolare un confronto, uno scambio di idee per promuovere una base di lavoro concreta, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia si augura che si animi presto un dibattito dal vivo su questi temi, sia con contributi diretti (li aspettiamo su unione@confcom.it), sia sulla stampa: con l'augurio di parlarne presto insieme, forse ancora un po' distanti fisicamente, ma vicini socialmente, magari in una piazza riaperta e riscoperta di una nostra città.

*vicedirettore Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA