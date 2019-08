Rio Novo, i test per verificare chi inquina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAFFICO ACQUEOVENEZIA Chi inquina di più in rio Novo: i taxi o le barche per il trasporto merci? Difficile capirlo, anche se le prime verifiche fatte dall'amministrazione comunale sembrano comunque confermare un calo generalizzato delle emissioni il primo giorno di entrata in vigore dell'ordinanza che tra le altre cose prevede le targhe alterne per i taxi e divieti per le barche da trasporto.LA PROVAL'unico modo per capire davvero quali siano le misure più efficaci è quello di testare il rio Novo chiudendolo per un giorno ad una categoria...