«Ringrazio la signorina ma non la conosco»

Il grande volto femminile con i sinuosi capelli neri del manifesto realizzato da Lorenzo Mattotti per la 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, assomiglia a quello dell'ex diva del porno Sasha Grey? Lei ne è convinta e ha postato il disegno nel suo profilo Instagram (foto sopra) con oltre un milione di followers commentando: «Ringrazio il suo creatore, il geniale artista Lotrenzo Mattotti, per questo grande onore». A risponderle è lo stesso artista: «La ragazza è simpatica, ma io non sapevo nemmeno che esistesse - dice...