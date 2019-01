CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ringiovanire è il grande sogno contemporaneo, visto che l'eterna giovinezza non è ancora accessibile ai mortali. Ringiovanire nel corpo e nella mente, nell'energia fisica e mentale e, perché no, anche nell'intimità. Il business cosmetico/estetico dei genitali non conosce crisi: come scegliere il meglio per garantirsi non solo più bellezza, ma anche più piacere fisico, quando si parla di ringiovanimento intimo? Ormoni, laser, oppure chirurgia? O quale combinazione tra i tre?Dipende dall'esame clinico e funzionale. Non ha molto senso...