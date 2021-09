Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Andrea Palladio, Paolo Veronese, Jacopo Bassano, Alessandro Vittoria. Architettura, pittura, scultura. Quattro grandi artisti che nel Cinquecento operarono a Vicenza, in un periodo di eccezionale vitalità artistica per il capoluogo berico. A loro, e più in generale alla dimensione artistica di quegli anni, è dedicata la mostra La Fabbrica del Rinascimento. Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza, aperta dal prossimo 11 dicembre...