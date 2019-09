Rilancio delle infrastrutture o l'Italia sarà da codice rosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È di alcuni giorni fa la pubblicazione del consuntivo del bilancio dello Stato che certifica che nel 2018 il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha mandato in economia quasi sei miliardi di euro. Un Paese senza investimenti in infrastrutture è un Paese da codice rosso e la peggiore delle scelte è quella di non scegliere, rinviare, non farsi trovare pronti al cambiamento. Il dato pubblicato fa riflettere e in qualità di amministratore mi fa lanciare un appello al Governo e alla Regione Veneto. Abbiamo progetti pronti nei cassetti...