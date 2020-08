IL PREMIO

La giuria del Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi ha selezionato i nove volumi che concorreranno al premio finale nel concorso letterario intitolato allo scrittore dell'altopiano di Asiago. In ordine alfabetico sono: Werner Baetzing, «Die Alpen» - (C.H. Beck); Carlo Budel, «La Sentinella delle Dolomiti» (Ediciclo); Arno Camenisch, «Ultima neve» (Keller); Veronica della Dora, «La montagna» (Einaudi); Marco Felder, «Tutta quella brava gente» (Rizzoli); Silvia Giorcelli Bersani, «L'impero in quota» (Einaudi); Alberto Rizzi, «I leoni dolomitici» (Cierre); Annibale Salsa, «I paesaggi delle Alpi» (Donzelli); Daniele Zovi, «Italia selvatica» (Dea). La giuria è composta da Ilvo Diamanti, Marco Albino Ferrari, Paola Filippi, Mario Isnenghi e Daniele Jalla. La premiazione si terrà il 17 settembre nel Centro congressi di Riva del Garda. Intanto l'organizzazione ha assegnato a Mario Brunello il riconoscimento Guardiano dell'Arca 2020. Il riconoscimento, giunto alla decima edizione, sarà consegnato assieme ai premio al miglior libro dell'anno fra i titoli selezionati ieri.

IL RICONOSCIMENTO

Il Guardiano dell'Arca 2020, istituito nel 2017 in ricordo di Osvaldo Dongilli (uno dei fondatori del concorso letterario dedicato allo scrittore dell'Altipiano dei Sette Comuni vicentini) e destinato a persone o associazioni che si siano distinte nella valorizzazione delle terre alte. «Con il suo violoncello e la sua voglia di immaginare la musica negli spazi aperti - spiega il presidente del Premio Sergio Frigo Brunello ha contribuito ad arricchire musica e montagna di emozioni e valori inediti, portando un pubblico eterogeneo ma via via più appassionato ad apprezzare - insieme - il silenzio dei grandi spazi incontaminati, i suoni del bosco e della natura e i capolavori dei grandi maestri della musica».

Anni di esperienze nelle più impensabili sale da concerto del mondo, un emozionante ritorno a casa in mezzo al bosco (a Stramare lo scorso 8 luglio, patria di sua madre, per il festival La Giusta Distanza), Mario Brunello non ha mai distrutto il rito della sala da concerto per sostituirlo alla fruizione della musica en plein air. Ma ha fatto capire che il silenzio delle altezze restituisce una forma di concentrazione e misticismo superiori.

MUSICA ALL'ARIA APERTA

Nonostante il disagio delle condizioni. E, a volte, il tema acustico. Per questo le sue performance in montagna appassionano. Per questo è bello vederlo arrampicarsi con il red cello in spalla. E, semplicemente, scegliere un tronco come palcoscenico. Il suo primo libro, Fuori con la Musica (Rizzoli 2011) racconta proprio di queste tourneè tra deserti e foreste. E chiarisce la sua filosofia sull'intreccio musica e paesaggio. Il Premio Rigoni Stern, che si svolge alternativamente in Trentino e nel Veneto, è nato per favorire lo sviluppo delle culture che fanno riferimento all'arco alpino, ed è destinato ad opere di narrativa e di saggistica che ne valorizzino il paesaggio, le tradizioni, le attività produttive all'insegna dell'ecocompatibilità, i suoi miti di ieri e di oggi, la sua vocazione ad essere cerniera tra nord e sud, tra area mediterranea e area mitteleuropea. Istituito con l'intento di onorare la memoria di Mario Rigoni Stern, il Premio intende perpetuarne i valori di solidarietà, tolleranza e rispetto dell'ambiente.

Elena Filini

