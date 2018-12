Rifiuti, in arrivo altre 200 bollette maggiorate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOSSÒRifiuti, a Fossò 500 utenze su tremila fuori regola: tutto a causa del mancato funzionamento dei microchip posti sui contenitori per il secco. Oltre alle 300 bollette maggiorate giunte nei giorni scorsi - per le quali Veritas e Comune hanno concordato una rateizzazione fino a 24 mesi - ora il presidente provinciale di Adiconsum, Renato Michieletto, intervenuto mercoledì ad una riunione organizzata dal gruppo di minoranza Patto per il Paese, annuncia che all'inizio del 2019 ne arriveranno altre 200. Un gruppo di cittadini ha dato...