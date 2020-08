Riepiloghiamo. Il 14 settembre riapriranno le scuole. Il 20 e il 21 febbraio si svolgeranno elezioni in sette regioni, 1184 comuni e il referendum per la conferma della riduzione dei parlamentari da 945 a 600. Queste date non sono in discussione anche se i contagi (come purtroppo è accaduto anche ieri) dovessero aumentare. Siamo comunque a un quinto della Francia, un quarto della Spagna, un terzo della Germania. In nessun paese le scuole sono rimaste chiuse per sei mesi e mezzo. Si mascherino tutti, se necessario, ma le scuole debbono riaprire. Massima prudenza, ma non possiamo mandare il Paese allo sfascio. Nelle sette regioni, è molto probabile che il centrodestra si riprenda la Valle d'Aosta dopo una parentesi autonomista e mantenga, oltre al Veneto, anche la Liguria, nonostante l'alleanza Pd-5 Stelle. Se stamattina alla presentazione delle liste non ci saranno sorprese, potrebbe conquistare Marche e Puglia, mentre la Campania è blindata per il Pd e la Toscana quasi. Se lo scontro nelle sei regioni ordinarie finisse 3-3 (con il Pd che perde le Marche e mantiene la Puglia) Zingaretti brinderebbe in segreto. Se finisse 4-2 per il centrodestra, sarebbero guai. Ma ci sarà tempo per riparlarne. Quel che colpisce è l'improvvisa campagna della sinistra per votare no alla riduzione dei parlamentari. Quando fu vara la legge con il 97 per cento dei consensi (!) - perché il richiamo della demagogia è irresistibile - alcuni osservatori indipendenti dissero che senza una completa riforma del sistema si sarebbe creato un meccanismo ingovernabile. E questa riforma non c'è. Ci sarà (perché purtroppo la legge sarà confermata) un pasticcio enorme: territori sottorappresentati, senatori che metteranno all'asta il proprio voto, commissioni parlamentari paralizzate e quant'altro. Quando era all'opposizione, il Pd ha sempre votato contro la riforma. Passato in maggioranza, ha dovuto perdere la virtù nella prima notte di nozze con il M5S, come l'aveva perduta la Lega. Adesso è tardi, perché per la maggior parte dell'elettorato trasversale i parlamentari meno sono meglio è. Ma c'è un sottotesto. Con i sondaggi attuali e questa legge elettorale, il centrodestra farebbe cappotto e potrebbe eleggersi da solo il capo dello Stato, grazie anche al controllo di una quarantina dei sessanta rappresentanti regionali che (altro assurdo) sarebbero il dieci per cento del ridotto corpo elettorale. Perciò Salvini e Meloni tacciono e qualcuno in Forza Italia pigola sottovoce

