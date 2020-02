LO SPETTACOLO

«Di Carlo & Giorgio mi ha colpito prima di tutto la qualità del loro linguaggio, frutto evidente di un lavoro attento di scrittura. Poi la loro dinamica sul palco, una capacità notevole di cambiare registro e di alternarsi nei ruoli. E l'empatia col pubblico, un impatto comico fortissimo che non può essere casuale». Gioele Dix racconta così la scintilla scoccata con il duo comico veneziano, che ha portato ad una nuova collaborazione per la regia del loro Temporary Show - che dopo le tappe a Milano e Bologna, arriva in Veneto con tre date: il 19 febbraio ad Este (PD), il 13 marzo a San Giovanni Lupatoto (VR) e l'8 aprile a Treviso al teatro Mario Del Monaco (info www.carloegiorgio.it).

TEMPORARY SHOW

Carlo D'Alpaos e Giorgio Pustetto (assieme a Cristina Pustetto) hanno imbastito Lo spettacolo più breve del mondo. È questo il sottotitolo per «uno show in linea con i nostri ritmi spiegano perché non abbiamo un attimo di tempo, le nostre giornate sono talmente piene di impegni da non darci un secondo di tregua: dobbiamo fare tutto e subito in tempo reale, senza fermarci mai e sempre con la sensazione di non avere abbastanza tempo. Figuriamoci poi potersi concedere un'intera serata a teatro. Siamo così alle prese con la frenesia e il senso di provvisorietà che ci sentiamo temporary perfino noi stessi, in crisi di identità e in cambiamento costante ogni giorno, al punto da chiederci: ma quello di un'ora fa ero sempre io?». Per venire incontro alle esigenze del pubblico, ecco lo show per chi va di fretta e non ha tempo da perdere, «un'esperienza ai confini della brevità».

L'INCONTRO CON DIX

La novità di questa ripartenza del Temporary Show è l'intervento alla regia di Gioele Dix. «Ci siamo incontrati per caso a Milano grazie ad amicizie comuni spiegano Carlo e Giorgio L'abbiamo invitato a vedere uno spettacolo con tutto il nostro repertorio di personaggi e gli sono piaciuti molto, ha trovato delle potenzialità che nemmeno noi vedevamo. Ci siamo piaciuti e noi gli abbiamo proposto di collaborare, ma al Temporary.

NUOVA VITA

Così, a malincuore, sebbene fosse innamorato di Sergio, della signora Giancarla e dei tossici ha accettato». L'obiettivo del duo è di far girare in Italia un lavoro «che è stato messo a posto e con il quale ci siamo mesi alla prova». Carlo e Giorgio elogiano Dix perché, in questo primo esperimento assieme, «si è dimostrato una persona veramente attenta e preparata, sempre accurato nei dettagli». E poi è interista come Giorgio, quindi si è creata un'affinità molto forte. Temporary Show è uno spettacolo tutto in italiano, pur con qualche concessione a piccoli inserimenti veneziani, e dunque rappresenta una evoluzione per D'Alpaos e Pustetto. E l'intervento di regia ha consolidato la struttura dello spettacolo per valorizzarne le potenzialità. «Siamo andati avanti pur rimanendo noi stessi spiegano Non è così semplice, ma alla fine l'importante è sapere cosa si vuole. La collaborazione con Gioele è nata fin da subito con un obiettivo: valorizzare il prodotto Carlo & Giorgio. Senza snaturarci, in tutti questi anni abbiamo fatto sempre dei piccoli strappi con il passato per andare avanti, perché per crescere punti a far qualcosa di diverso». Per i due autori era un peccato chiudere uno spettacolo che aveva molte potenzialità, allora «abbiamo offerto un nostro figlio, la nostra creatura sull'altare di Dix scherzano L'abbiamo immolato e magari soffriremo nel vedere tagliato qualche pezzo, ma sappiamo che è per migliorarlo». Con la svolta linguistica, peraltro, Carlo e Giorgio non hanno rinunciato al dialetto e ai personaggi storici. Quelli vivono soprattutto negli spettacoli che girano d'estate, mentre il lavoro in lingua italiana funziona meglio fuori dal Veneto. «A Milano o a Bologna nessuno ha nostalgia della signora Giancarla, perché nessuno l'ha vista chiosano E allora se il nostro pubblico storico ha digerito la nostra doppia collezione, i nuovi spettatori scoprono i lavori nell'ultima versione».

Giambattista Marchetto

