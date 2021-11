Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ha superato quota 100 il numero dei ricoveri nelle strutture ospedaliere dell'Ulss 3 Veneziana. Il bollettino giornaliero della Regione mostra il crescendo delle positività e dei ricoveri: ieri erano 104 i ricoverati e un numero così alto non si registrava dal 24 maggio, quando erano stati 117. Solo 10 pazienti però sono in terapia intensiva, e si tratta persone no-vax, tra i 50 e gli 80 anni. Gli altri pazienti, ricoverati in area...