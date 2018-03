Ricoverata per Tbc, muore a 37 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Una tosse che la faceva soffrire da tempo. Anche sul lavoro, dove è continuata ad andare fino al giorno del ricovero all'ospedale Civile. Una diagnosi terribile: tubercolosi. Più di due settimane di cure intense, ma le sue condizioni sono progressivamente precipitate, fino a non lasciarle scampo. E la giovane dipendente di un noto ristorante veneziano, di nazionalità filippina, è morta nei giorni scorsi per sepsi da enterococco, un'infezione letale per il suo corpo ormai debilitato.«SOFFRIVA DA DICEMBRE»«Era da dicembre...