Ricorso rigettato, Giusto resta in Consiglio comunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Giovanni Giusto resta al suo posto in Consiglio comunale, a Venezia. Il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso presentato da Marco Parrrino, primo dei non eletti della Lega Nord alle amministrative del 2015, il quale chiedeva che fosse dichiarata la decadenza di Giusto per un presunto conflitto d'interessi. I giudici della seconda sezione civile, presieduta da Roberto Simone, hanno ritenuto che non vi sia alcuna incompatibilità in quanto, nel febbraio del 2018, il consigliere si è dimisso (entro i termini) dalla...