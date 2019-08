CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ricordate la strage del 2011 nell'isoletta norvegese di Utøya, quando in odio agli immigrati islamici un fanatico di nome Breivik uccise a sangue freddo 77 ragazzi, colpevoli di essere socialisti?Ebbene lo sconcerto, la rabbia e l'indignazione furono unanimi. E altrettanto unanime fu lo sconcerto quando il medesimo Breivik, condannato a 21 anni di carcere (il massimo della pena nella civilissima Norvegia), intentò causa allo Stato e alle autorità carcerarie per trattamento inumano. Tra le lamentele di Breivik, ospitato in una prigione...