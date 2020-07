RICONOSCIMENTO

Mercoledì 15 luglio a Roma, alla presentazione della prima edizione della Guida Pane e Panettieri d'Italia del Gambero Rosso, lo storico locale Olivieri 1882 di Arzignano (Vi) è stato premiato con i 3 pani. Si è aggiudicato, dunque, il massimo riconoscimento assegnato dalla Guida, confermandosi tra le eccellenze italiane nel mondo del pane e dei lievitati. «È un onore ricevere questo premio per il secondo anno di fila - afferma Nicola Olivieri, quinta generazione e attuale capo pasticcere - Questo riconoscimento, insieme all'affetto dei nostri clienti, ci motiva ancora di più a continuare sul nostro percorso di alta qualità». Il Gambero Rosso aveva già premiato Olivieri 1882 nel 2019, nominando la sua colomba artigianale come la migliore d'Italia e il locale come uno dei migliori bar dell'anno. Da anni il Panettone si posiziona tra i migliori sia nella classifica del Gambero che in quella di Dissapore. Nel 2018, invece, la sua colazione era tra le migliori 45 dello Stivale secondo il Gambero Rosso. Quest'anno ha registrato un grande successo nella vendita sul proprio e-commerce della Colomba pasquale, riuscendo a raccogliere 10 mila euro destinati agli ospedali San Bortolo di Vicenza e Cazzavillan di Arzignano.

