RIceviamno dal dotto Carlo Santucci questa lettera che pubblichiamo con una breve risposta

«Prima di tutto non sono sparito come avete scritto, non ho cancellato nulla dai miei social network ma anche se fosse sono un cittadino libero, non un ricercato e posso fare come meglio credo. Non mi nascondo affatto. Proprio pochi giorni fa ho girato, con il mio amico Sammy Basso, un video per sensibilizzare la collettività sulle manovre di primo soccorso, da sempre una mia battaglia.

Volevo andare via senza alcun tipo di polemica ma vedo che campeggia sul vostro giornale una quantità infinita di inesattezze e imprecisioni a cui sono costretto a replicare. Ho onorato il mio contratto fino alla sua durata il 31 gennaio, entro quel termine non ho ricevuto alcun rinnovo formale, cosa che invece i miei colleghi, che possono testimoniare con prove ufficiali, hanno ricevuto in anticipo sulla scadenza. Generalmente la proposta di rinnovo deve essere fatta con una tempistica tale da permettere al professionista di organizzarsi e non a contratto già scaduto, come avvenuto con me. Non ho dato alcuna risposta perché non ho ricevuto domanda formale a tempo debito.

Per i rinnovi precedenti, vale a dire prima che facessi quelle dichiarazioni, avevo ricevuto in anticipo la proposta di rinnovo da parte dell'ufficio personale dell'azienda. Quindi ho accettato un'altra offerta, senza polemiche. Quando sono arrivato in Veneto per me e per gli altri colleghi precari si parlava di assunzione e inserimento nella formazione. Il famoso bando dei 500, di cui non abbiamo più ricevuto alcuna notizia, era stato pensato per assumere nuovi medici. In realtà i termini di ingaggio sono stati differenti, quando ho capito che si parlava di contratti a gettone precari senza prospettive di stabilizzazione, ho accettato un'altra offerta più sicura, ancora una volta senza polemiche.

Trovo quindi più appartenente alla sfera del gossip che a quella dell'informazione, dare notizie, per giunta false sul mio conto. Oltretutto in Veneto mi sono trovato molto bene, ho lavorato al fianco di professionisti eccellenti che hanno Impinguato il mio bagaglio professionale e umano. Ho trovato però gravissimo che siano state divulgate dall'azienda e riportate conversazioni private via mail tra me e il Direttore del Pronto soccorso Marinaro. Esistono delle regole deontologiche, di signorilità e di educazione oltre che legali che devono essere rispettate».



Risponde Alda Vanzan. Il dottor Carlo Santucci conferma quanto pubblicato dal Gazzettino e cioè di non avere risposto alla proposta di assunzione dell'Ulss 6 Euganea. Per quanto riguarda i social network, il dottor Santucci sostiene di nulla avere cancellato. Sta di fatto che adesso risulta visibile il post con Sammy Basso, ma non i precedenti con le gravi accuse alla gestione della sanità veneta che hanno indotto il presidente della Regione a disporre l'ispezione nell'ospedale di Camposampiero. Se il dottor Santucci avesse risposto alle telefonate e ai messaggi, avrebbe potuto dare subito la sua versione.

