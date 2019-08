Riceve sei Daspo in due mesi: denunciato in Questura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REGOLAMENTOVENEZIA Sei Daspo nel giro di due mesi, tra luglio e agosto. E adesso anche una denuncia per inottemperanza al Divieto di accesso a Venezia emesso dal Questore. In pratica si tratta del primo inasprimento di un Daspo urbano da Venezia. Protagonista della vicenda è un quarantaduenne sloveno che negli ultimi sessanta giorni era già stato espulso sei volte, ovvero per dodici giorni. L'ultimo intervento, martedì sera verso le 19 quando gli agenti della Polizia locale lo hanno fermato, ubriaco, in Strada Nuova nonostante il...