LA RASSEGNA

L'Arena di Verona riparte, anche se come sottolinea la sovrintendente Cecilia Gasdia nel corso della conferenza stampa organizzata all'interno dell'anfiteatro patrimonio Unesco l'attività artistica non si è mai interrotta, con una stagione ripensata alla luce dell'emergenza sanitaria e imperniata sull'uso di nuove tecnologie che consentano da una parte la sicurezza di pubblico e artisti e dall'altra la piena fruibilità degli spettacoli. Il palco tornerà nella sua posizione originaria e le nuove tecnologie si integreranno nella tradizione degli storici ed iconici allestimenti che da oltre cento anni hanno reso l'opera in Arena unica in tutto il mondo: una rivoluzione estetica e drammaturgica che tutelerà artisti e tecnici da ogni rischio, consentendo comunque la spettacolarità che da sempre il pubblico cerca in Arena.

«Anche se i teatri sono al momento chiusi continua la Gasdia dobbiamo essere positivi e fare del nostro meglio per sostenere i nostri dipendenti, gli artisti e il pubblico». Sei i titoli in programma, con l'inaugurazione affidata ad un'esecuzione dell'«Aida» in forma di concerto diretta da Riccardo Muti, che torna alla testa dei complessi areniani dopo quarant'anni. A seguire un'«Aida» scenica e il ritorno della Turandot, quest'ultima con la presenza di Anna Netrebko e Yusif Eyvazov. Completeranno il festival 2021 quarantadue serate di musica da giugno ad agosto con la capienza massima dell'anfiteatro fissata a tremila spettatori e con cinquantamila biglietti già venduti la Placido Domingo Opera Night, un concerto del tenore Jonas Kaufmann e il Roberto Bolle & Friends.

TANTI OSPITI

I cast, stellari, delle opere in programma sono tutti confermati e vedranno la presenza di nomi come Michele Pertusi, Simone Piazzola e Anita Rachvelischlili, oltre al debutto areniano di Roberto Alagna. «Sarà una stagione straordinaria in un periodo straordinario dice il sindaco di verona Federico Sboarina ; qualunque cosa si possa fare deve essere fatta e si deve essere pronti». Non senza emozione il regista e vicedirettore artistico Stefano Trespidi sottolinea il carattere di assoluta novità di questa stagione: «L'Arena si apre a nuove tecnologie. Sarà la sfida più grande per la Fondazione impostare cinque titoli nel rispetto delle distanze sanitarie. La declinazione degli spettacoli sarà affidata a mimi e comparse in scena con l'uso di moderne tecnologie. Sarà inevitabile un ridimensionamento delle masse impiegate È la sfida più grande mai affrontata dal teatro.». A conclusione l'annuncio, da parte del direttore generale De Cesaris di un progetto Sessantasette colonne che per ora resta un affascinate mistero da svelarsi nei prossimi giorni.

Alessandro Cammarano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

