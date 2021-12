Riccardo Camanini, 47 anni, è probabilmente lo chef dell'anno. Il suo ristorante, il Lido 84 a Gardone Riviera (Bs), è da qualche anno meta di appassionati di alta cucina ma quest'anno di Camanini si è parlato molto per il suo exploit nella classifica The World's Best Restaurants 2021: entrato fra i primi cento nel 2019, lo scorso ottobre è volato al 15. posto della classifica mondiale, primo italiano, clamoroso per un'insegna aperta appena sette anni fa e che, sei mesi dopo l'inaugurazione, aveva già conquistato la prima stella Michelin.

Nelle settimane scorse Camanini ha chiesto a Ivan Centeleghe (nella foto), pasticcere a Farra d'Alpago (Bl), di studiare un panettone su misura per lui. Ce lo spiega lo stesso Ivan: «Con Riccardo ci siamo conosciuti lavorando da Gualtiero Marchesi. Poi le nostre strade si sono divise ma il rapporto è rimasto e ogni nano vado a mangiare da lui».

Nell'ultimo di questi incontri è nata l'idea: «Camanini mi ha chiesto di preparare un panettone classico ma originale, unico. Prova dopo prova, parlandoci per lo più al telefono, siamo arrivati ad un prodotto caratterizzato dal Ras El Hanout, miscela di 30 diverse piante molto diffusa nel Maghreb, dai profumi particolarissimi che ricordano il Natale. L'abbiamo accoppiata al mandarino tardivo di Ciaculli e ad una particolare clementina calabrese candita».

C.D.M.

