Riapre La Pergola con la coop del Forte

VIA FIUMEMESTRE Riapre oggi La Pergola, la storica osteria al civico 42 di via Fiume, tra via Piave e il parco Piraghetto. Riparte con una gestione targata Controvento, la cooperativa sociale che già gestisce alcuni spazi di ristorazione a Forte Marghera e che dà lavoro a quattro persone disabili e svantaggiate. Il nuovo oste è Giovanni Gallo che ha alle spalle più esperienze in giro per l'Europa, con Alberto Cazzador di Controvento che sottolinea: «Non è un capitolo nuovo, ma un capoverso nuovo. Questo sarà un ambiente elegante, ma non...