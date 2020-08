Una duplice donazione per il reparto di Rianimazione dell'ospedale Civile di Venezia, è stata fatta nei giorno scorsi da Avapo Venezia. «Abbiamo ricevuto per la nostra Rianimazione - ha spiegato il primario Marco Meggiolaro - una strumentazione che ci permette di affrontare uno dei problemi che colpiscono le persone ricoverate in Terapia intensiva, e cioè il rapido regredire del tono muscolare, provocato dall'immobilità del paziente allettato, oltre che dalla patologia e dalla terapia farmacologica. La particolare attrezzatura può essere descritta come una bicicletta che, portata al letto del paziente, viene utilizzata per far svolgere, se necessario anche passivamente, quel movimento degli arti che, integrato con la riabilitazione fatta dal fisioterapista, costituisce un importante aiuto e favorisce il recupero». A questa strumentazione Avapo ha aggiunto, come ulteriore donazione, due set di particolari cuscini utilizzati nella pronazione del paziente in Rianimazione per cercare le posizioni che favoriscono un più corretto afflusso di ossigeno. «Ancora un segnale di attenzione e di affiancamento - ha sottolineato il direttore generale Giuseppe Dal Ben - da parte di quelle associazioni, e sono molte, che sanno cogliere, in collaborazione con i reparti e la direzione dell'Ulss 3, quali siano le modalità più adeguate per aiutare l'ospedale. Grazie ad Avapo Venezia». La collaborazione con il Civile è stata sottolineata dalla fondatrice dell'associazione, Maria Luisa Banci Zacchello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA