VENEZIA Come tutti gli anni l'associazione benefica Rialto Mio, malgrado gli impedimenti causa il coronavirus che ha condizionato il numero di posti, ha dato la possibilità ai veneziani e agli stranieri di assistere domenica scorsa alla Regata Storica dalla meravigliosa visione dalla Pescheria. L'associazione, iscritta regolarmente all'albo delle stesse al comune di Venezia, conferma la volontà di assistere anziani e bambini. Le feste organizzate da Rialto Mio si svolgeranno nella maestosa e affascinante antica Pescheria di Rialto. Si inizia con la festa di Babbo Natale (giocattoli bellissimi e tante varietà di dolciumi,) si continua con la festa della Befana (a disposizione dei giovanissimi tante e ricchissime calze), a Carnevale tutti in maschera con della buona musica e degustazione per tutti i presenti). A San Martino ci saranno un migliaio dei dolcetti dedicati al santo e prima della Regata Storica la grande mangiata di angurie. Per finire ci sarà la rievocazione della Battaglia di Lepanto con i partecipanti vestiti nei costumi dell'epoca. Ed infine tutto il gruppo dell'associazione Rialto mio si augura che Venezia e tutti i suoi cittadini possa mantenere tutte le sue tradizioni. Visto il calo continuo dei suoi abitanti certe tradizioni sembravano svanire, ora invece gli stessi iscritti sperano il cambio di tendenza e mantenendo le feste che hanno fatto grande questa città unica al mondo e sperano che la città lagunare possa aumentare il numero degli abitanti. Il 4 ottobre, sempre in Pescheria sarà celebrata una messa in ricordo del tesoriere dell'associazione Sergio Melchiorre alle 10.30. La cerimonia sarà officiata da don Antonio Biancotto.

Mario Secchi

