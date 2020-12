LA STORIA

Il corpo di Venezia aveva tre cuori pulsanti: militare (all'Arsenale), politico (a San Marco), economico (a Rialto). Proprio del centro economico e finanziario della Serenissima si occupa il volume di Donatella Calabi, Rialto, l'isola del mercato a Venezia. Una passeggiata tra arte e storia (Cierre edizioni), un libro che è un po' una guida turistica colta e un po' una storia appassionante. Nelle Venezia delle origini Rivoaltus non indicava soltanto l'attuale Rialto, ma tutto il nucleo urbano che poi sarebbe diventato Venezia. Rivoaltus sta a significare «fiume profondo» e non un luogo più alto rispetto ai dintorni, il fiume in questione era il Brenta (Medoacus, ai tempi) di cui l'attuale Canal Grande costituiva un ramo.

LA DATA

Intanto cominciamo con lo sfatare la leggenda che la chiesa di San Giacomo di Rialto, detta San Giacometo per le sue piccole dimensioni, sia la chiesa più vecchia di Venezia: non lo è. Non è stata fondata il giorno della mitica fondazione di Venezia, il 25 marzo 421 (e quindi l'anno prossimo non saranno i 1600 anni). La cerimonia di consacrazione è avvenuta sette secoli e mezzo più tardi, nel 1177 e lo sappiamo perché ce lo dice un documento. Sul retro, ben visibile dalla rampa del ponte di Rialto, c'è una fascia di pietra bianca con una scritta che costituisce un monito per gli addetti ai lavori: «Intorno a questo tempio sia equa la legge del mercate, giusti i pesi e leali i contratti». Il centro economico e finanziario di Rialto si sviluppa in un'insula ben delimitata, della quale oggi abbiamo perso la consapevolezza perché uno dei rii che la circondavano, quello di San Silvestro, è stato interrato e principalmente attorno a tre chiese, San Giacomo, San Giovanni Elemosinato e San Matteo, quest'ultima ha fatto la medesima fine del rio: scomparsa; vittima delle soppressioni napoleoniche è stata demolita in epoca austriaca, nel 1818.

AFFARI

Ora cerchiamo di immaginarci come doveva apparire campo San Giacomo quando era occupato da quelli che noi oggi definiremmo operatori finanziari. Sotto i portici si aprivano i vari banchi che, rispetto a come oggi concepiamo una banca, erano semplicissimi: un banco di legno ribaltabile e sopra una tettoia per riparare il banchiere dal sole e dalla pioggia. Sul banco era steso un tappeto orientale e il banchiere doveva essere vestito in modo ricercato e costoso, per dare l'idea di ricchezza e solvibilità. È esattamente quel che si vede nel quadro La vocazione di San Matteo, di Vittore Carpaccio, nella Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, che gli storici dell'arte ritengano ritratta proprio un banco di Rialto. Altra leggenda: non è vero che la parola bancarotta derivi dall'uso di rompere i banchi dei banchieri falliti.

LA PAROLA BANCAROTTA

Molto più semplicemente nei documenti quattrocenteschi si trova la frase «bancum est ruptum» per indicare il fallimento, non certo la procedura di rompere i banchi. E comunque Rialto ha visto parecchi banchi saltare, a partire da quello del Banco Garzoni, il 1° febbraio 1499, fino al 1619 quando viene fondato il Banco Giro, banca di stato per evitare il pericolo legato ai fallimenti dei banchi privati. Dal lato opposto rispetto alla chiesa di San Giacomo si assembravano i mercanti patrizi, al centro stavano i mercanti senza blasone, gli stranieri e gli ebrei. Questo era il luogo dove ebrei e gentili operavano assieme, a un certo punto la finanza veneziana viene salvata da Asher Meshullam, detto Anselmo del Banco, perché il suo banco di pegni non era fallito, mentre i banchi di credito erano tutti saltati. Per un certo numero di anni è stato l'unico banchiere a operare a Rialto.

LA BERRETTA GIALLA

La ripetizione delle leggi che imponevano agli ebrei di calzare la berretta gialla, significa che l'obbligo veniva ampiamente disatteso. Riccardo Calimani, nella sua Storia del ghetto di Venezia scrive che in certi giorni a Rialto si vedevano più berrette gialle di ebrei che berrette nere dei gentili. E questo spiega perché William Shakespeare abbia collocato l'ebreo Shylock a Venezia: perché era l'unico luogo dell'Europa del XVI secolo dove mercanti di diverse fedi operassero assieme. Rimanendo nel Mercante di Venezia shakespiriano, a un certo punto risuona la domanda: «Allora, che notizie a Rialto?» Interrogazione non casuale: la mercatura e la finanza vivevano sulle notizie. I mercanti che rientravano da qualsiasi parte del mondo non portavano solo merci, ma anche «novelle» (da cui l'inglese news). D'altra parte è intuitivo che se da qualche parte scoppiava una guerra, oppure una pestilenza, era meglio che i mercanti si tenessero alla larga.

IL GIORNALE DEI CAMBI

Non è un caso che il primo periodico conosciuto sia rialtino: un agente di cambio umbro, Panfilo Brancacci, comincia a stampare le quotazioni dei cambi e i prezzi delle merci su striscioline di carta che potevano essere legate alla normale corrispondenza. Il primo numero giunto fino a noi porta la data del 14 marzo 1585, ma è probabile che esistesse già da qualche tempo. Sul lato dove stazionavano i mercanti patrizi si apre calle della Sicurtà. Questo è il luogo dov'è nata l'assicurazione moderna. L'assicurazione navale è creatura genovese, ma poi i sensali fiorentini l'hanno portata a Venezia, dove, ovviamente ha trovato terreno fertile per svilupparsi. I veneziani l'hanno trasformata, creando la figura dell'assicuratore terzo, estraneo alle parti, e il sistema del premio, tanto che assicurare un mercantile cinquecentesco non era così diverso dall'assicurare un'automobile ai nostri giorni.

NASCONO LE POLIZZE

Era diventato comune stipulare polizze assicurative e quindi si utilizzati moduli prestampati dove ci si limitava ad aggiungere nomi e importi. Di tutto questo in calle della Sicurtà non rimane traccia: non c'è una lapide, nulla in grado di ricordare che proprio lì sia nata l'assicurazione a premio. Hanno preferito deturparla con una scala d'emergenza del tribunale. Il libro di Calabi non si occupa solo dei mercanti e della finanza, ma anche del mercato minuto, ovvero del settore ortofrutticolo, della pescheria, e delle beccherie, dove si macellavano animali e si vendeva la carne. Per quanto riguarda la pescheria, pochi sanno che la vecchia tettoia in ferro, realizzata nel 1883 da Annibale Forcellini, esiste ancora. Sostituita nel 1908 dall'attuale pescheria in muratura, è stata venduta e trasferita a Sestri Ponente, popoloso quartiere genovese, dove è stata montata a copertura del locale mercato ortofrutticolo. Nel 2003 è stata completamente smontata e restaurata: un pezzo di Venezia finito a Genova.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

