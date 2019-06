Reynaldo Hahn a Venezia, il musicista amico di Proust

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIANotte di settembre del 1906, un canale a Santa Maria Formosa, un pianoforte su una barca. Il cantante canta barcarole in dialetto ed è affascinante al punto che i veneziani che passano, si fermano affollando i ponti, esplodendo in un invito, come cartucce: Ancora, ancora. Tanto tripudio va a Reynaldo Hahn, venezuelano, naturalizzato francese musicista, compositore, fotografo, cognato di Raimondo de Madrazo, zio di Mariano Fortuny che nel 1901 ebbe modo anche (come Beethoven del resto) di sistemare una sua composizione della mitica...