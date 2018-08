CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

REVIVALSun&Sounds Festival, promosso dal Comune di Grado e organizzato da The Groove Factory, e.. i Blues Brothers. Oggi alle 21.30 sul palco della Diga Nazario Sauro, The Original Blues Brothers Band. Il nucleo di questa band fu scelto personalmente da John Belushi e Dan Aykroyd per accompagnare musicalmente il film di John Landis, uno dei capolavori della storia del cinema al quale parteciparono, in veste di attori-cantanti James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles, Cab Calloway. Quello dei Blues Brothers è uno stile che ha segnato un'epoca...