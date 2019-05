Resistenza civile Associazioni in cerca di nuove strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOBILITAZIONEMESTRE Tra le 400 persone divise sabato fra i 20 tavoli del padiglione Antares, erano rappresentate circa quaranta associazioni. La prima assemblea di Un'altra città possibile nasce da una staffetta tra realtà organizzate e singoli cittadini che propongono ai gruppi una riflessione sulle loro battaglie personali o associative. Per Amici del Parco (San Giuliano), per esempio, c'è Renata Cecchinato che mette tutti al corrente di un'iniziativa della sua associazione: «Propongo di fare cassa per il parco. Se tutti coloro che lo...