«Resistenza a pubblico ufficiale» assolto il clochard di piazzale Roma

IL CASOVENEZIA Pasquale Aita, il senzatetto che vive a piazzale Roma, è stato assolto dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, peché il fatto non sussiste. La sentenza è stata pronunciata ieri mattina dal giudice Stefano Manduzio, a conclusione del processo celebrato per direttissima, con rito abbreviato. Dopo aver guardato il filmato che riprendeva l'episodio finito sotto accusa, il giudice si è convinto che Aita non ha opposto alcuna resistenza ai militari dell'Arma e ha quindi accolto la richiesta del difensore dell'imputato...