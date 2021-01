LA RASSEGNA

Sarà Paolo Rumiz, giornalista, scrittore, viaggiatore, lunga carriera costellata di numerosi premi e riconoscimenti, il protagonista di Dedica 2021, il festival organizzato dall'associazione culturale Thesis di Pordenone con la direzione artistica di Claudio Cattaruzza, in programma quest'anno - in via eccezionale in autunno - dal 16 al 23 ottobre. Paolo Rumiz, ora 73enne, è il quarto fra gli scrittori italiani protagonisti in 27 anni di storia di Dedica (gli altri sono stati Claudio Magris, Dacia Maraini e Antonio Tabucchi), che con la formula dell'approfondimento di un unico scrittore e del suo mondo rimane un unicum nel panorama dei festival letterari italiani. La scelta di Dedica 2021 si è orientata verso un autore che sa raccontare il mondo, conducendo, con i suoi reportage, il lettore dentro i luoghi e le persone. Uno scrittore e giornalista che intende il viaggio come opportunità per conoscere se stessi e per confrontarsi con l'altro, seguendo il filo di una narrazione che vive nell'attualità, ma incontra la memoria. «Cerco sono parole di Rumiz di trovare traccia delle mie radici nei luoghi che visito, di intravedere il volto dei miei antenati nelle persone che incontro».

TALENTO NARRATIVO

Con Paolo Rumiz il Festival si concentra sulla letteratura di viaggio e sul reportage narrativo. «I suoi reportage - spiega il curatore Cattaruzza - non si limitano a descrivere, ma emozionano, fanno nascere il desiderio di conoscere, di approfondire. Un talento narrativo di eccezione, ben sintetizzato nelle parole con cui è stato ritratto: come un triestino affamato di incontri e di umanità». Perché Rumiz intende il viaggio «come opportunità per conoscere se stessi continua come mezzo di dialogo e di confronto con l'altro nel rispetto delle identità specifiche di ognuno, temi questi e sensibilità che appartengono da sempre allo spirito del nostro festival».

Quanto a Rumiz si è detto «onorato e molto contento» di essere al centro di Dedica 2021. Un giocare in casa per lui che è triestino e che come giornalista ha seguito gli eventi politici che, a partire dagli anni Ottanta, hanno portato a laceranti conflitti e alle successive trasformazioni nell'area balcanica. Nel 2001, inoltre, è stato inviato ad Islamabad e Kabul per documentare il conflitto afghano. Oltre ai reportage giornalistici è autore di libri di viaggio e di narrativa. Per i suoi lavori ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra i quali il Premio Hemingway nel 1993, il Max David come migliore inviato italiano nel 1994 e il Premio Ana - Giornalista dell'anno nel 2013. Molti i suoi libri, ricordiamo Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia Editori Riuniti e gli ultimi per Feltrinelli La leggenda dei monti naviganti, Annibale. Un viaggio e L'Italia in seconda classe.

Raffaella Ianuale

