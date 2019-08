RenzoArbore e l'Orchestra dal mondo a Lignano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Iniziata esattamente ventotto anni fa, l'avventura di Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana alla conquista dei teatri e delle piazze sparsi ai quattro angoli del mondo continua. Per l'artista tra i più apprezzati di sempre e i musicisti suoi compagni di viaggio questa estate è sinonimo di nuovi concerti in lungo e in largo per l'Italia. Obiettivo: ammaliare le platee a suon di canzoni entrate nella storia. Tra le tappe c'è anche Lignano Sabbiadoro(Udine) unica data a Nordest del tour. Più nello specifico, l'Arena Alpe Adria, che sabato...