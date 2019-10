Renzo Piano: «Ho solcato i mari in cerca di bellezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROIl primo edificio che ha progettato è stato un castello di sabbia, sulla spiaggia di Pegli, in Liguria, quand'era bambino, negli anni Quaranta. Da allora Renzo Piano non ha più smesso di costruire, seminando nel mondo capolavori architettonici e, pur avendo superato la boa degli ottant'anni, non intende fermarsi. «Io non vado in pensione, perché mi piace troppo quello che faccio. D'altronde l'architettura è la sola cosa che so fare». Eppure anche il grande architetto, non chiamatelo archistar si offende, l'autore di...