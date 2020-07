Un viaggio nel mondo lungo quasi trenta anni, in compagnia della musica e della canzone napoletana classica: dal Madison Square Garden alla Piazza Rossa, dai teatri cinesi all'Australia. È quello percorso da Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana e raccontato da L'arte d'o sole, il programma firmato dallo stesso Arbore e Gino Aveta, con la consulenza di Adriano Fabi e la regia di Barbara Napolitano, in onda da oggi 13 luglio per tre lunedì alle 21.15 su Rai5. Era il 1991 l'anno in cui nasceva L'Orchestra Italiana con 15 grandi solisti (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci) e un repertorio da portare in giro per il mondo per promuovere la musica napoletana più internazionalmente conosciuta e rappresentare all'estero l'immagine dell'Italia. Una missione di cui L'arte d'o sole scandisce le tappe, tra aneddoti e ricordi che Arbore condivide con l'attore Maurizio Casagrande nello stesso studio del Centro di Produzione Tv Rai di Napoli che ospitò il successo di Guarda stupisci su Rai2, con le scenografie firmate da Cappellini e Licheri. Ma la prima protagonista resta la canzone napoletana, tra note di ieri e di oggi e grandi classici, eseguiti dallo stesso Arbore e dall'Orchestra Italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA