Renèe Zellweger sarà Judy Garland

Un'icona di Hollywood, già consacrata star mondiale a 16 anni, con Il mago di Oz e morta a 47 per un'overdose di barbiturici. L'incommensurabile Judy Garland sta per rivelarsi a nuove generazioni di spettatori attraverso l'interpretazione di Renée Zellweger (nella foto) in Judy di Rupert Goold, che debutterà in prima mondiale al Toronto Film Festival e arriverà in Italia il 19 dicembre con Notorious Pictures. Il film, ispirato dalla pièce teatrale End of Rainbow di Peter Quilter, si concentra sugli ultimi mesi di vita dell'attrice e...