Un documentario musicale per continuare a diffondere la tradizione artistica dell'Orchestra Naonis e presentare in anteprima il concerto in presenza che verrà realizzato il prossimo anno. È quanto è stato registrato a inizio dicembre al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone dall'Accademia Musicale Naonis per rendere omaggio al Maestro Beniamino Gavasso, fondatore dell'orchestra prematuramente scomparso nel 2018, in occasione del terzo Memorial Gavasso.

Ospite d'eccezione il maestro Remo Anzovino (nella foto), che accompagnato dall'Orchestra, diretta da Valter Sivilotti, racconterà «La Grande Musica dell'Arte», ovvero il percorso che lo ha portato ad affermarsi a livello mondiale componendo le colonne sonore originali dei film per «La Grande Arte al Cinema», da Vincent Van Gogh a Frida Kahlo.

Il filo conduttore del progetto sarà la musica. Il documentario ripercorre la storia e i progetti dell'Orchestra Naonis arrivando ai giorni nostri e in particolare alla scelta di Sivilotti di fare un viaggio nelle colonne sonore di Anzovino.

Prodotto dall'Accademia Musicale Naonis, con la regia di Giulio Ladini, il documentario musicale verrà trasmesso sulle televisioni locali (il 1.ù gennaio alle 19 su Il Tredici e il 2 gennaio alle ore 21 su Telefriuli) e in streaming alle ore 18:00 di domenica 3 gennaio sui canali dell'Accademia e del Maestro Remo Anzovino.

