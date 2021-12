RELIGIONE & STORIA

Lunedì si celebra la festa di Santa Lucia, la portatrice di luce e, per esteso, protettrice della vista. Difatti prima della riforma del calendario la sua festa, peraltro prima celebrata dai Romani in onore di Demetra portatrice di luce, coincideva col solstizio d'inverno, la notte più lunga e buia dell'anno. Ecco spiegata la sua popolarità in Scandinavia e le bionde fanciulle vestite col bianco della purezza e la fascia rossa del martirio con una corona di candele (secondo la leggenda portata da Lucia perché aveva le mani piene di provviste per i poveri), cantando una versione norrena di Santa Lucia. Se per tutti è portatrice di luce, curiosamente però in Norvegia è identificata col tetro personaggio della maga Lussi, che impedisce a chiunque di lavorare nella notte più lunga dell'anno e dà la parola agli animali.

La vergine Lucia di Siracusa era stata martirizzata sotto Diocleziano nel 304 d.C.. Colta ed ostinata, mise in seria difficoltà il prefetto romano. Era così ferma nelle proprie posizioni da diventare fisicamente inamovibile e pure inattaccabile dal fuoco, tanto che per finirla la si dovette pugnalare alla gola. Le sue spoglie verranno deposte nelle catacombe a lei dedicate, diventando oggetto di un devotissimo culto. Da lì presero, o potrebbero aver preso, due strade. La prima, rivendicata dagli Annali di Metz di Sigeberto di Gembloux, della prima metà dell'undicesimo secolo, parla di un colpo di mano del vescovo Teodorico, al seguito di Ottone III sceso in Italia nel 967 per farsi incoronare col padre a Roma: le reliquie, che erano state portate in Abruzzo dai Longobardi, furono messe al sicuro a Metz dove tuttora ne rivendicano l'autenticità.

PELLEGRINAGGI

La seconda strada invece va a finire a San Geremia a Venezia, attraverso una serie impressionante di traslochi. Nell'878, nel pieno delle invasioni saracene, ecco il primo trasloco: dalle catacombe ad un nascondiglio segreto, sempre a Siracusa. Passano 160 anni e arriva il secondo trasloco.

Nel 1040, lo Strategos bizantino Giorgio Maniace conquista la Sicilia, prende Siracusa ed ha la brillante idea di mettere al sicuro le reliquie a Costantinopoli assieme a quelle di Sant'Agata (ispiratrice di Lucia) e di farne grazioso dono alla nuova imperatrice Teodora. Le reliquie saranno tranquille per poco meno di due secoli. 1205: quarta crociata, terzo trasloco. i Veneziani, di ritorno da Costantinopoli catturata e saccheggiata, portano Santa Lucia e Sant'Agata, a San Giorgio Maggiore, dove vengono accolte festosamente dall'abate Marco Zorzi. Lucia diventa oggetto di grandi pellegrinaggi ma non deve essere stata molto contenta, perché nel 1297 una mareggiata rovescia le barche dei pellegrini e ci sono dei morti.

Si decide dunque il quarto trasloco, a Cannaregio, nella chiesa a lei intitolata. Alla partenza tutti piangono e la Santa per consolare gli astanti sporge un braccio dal sarcofago, quasi per salutare. Il Priore di San Giorgio si tiene il braccio per souvenir. La chiesa di Santa Lucia viene ricostruita nel 1313 e nel 1444 passa sotto la giurisdizione del convento del Corpus Domini. Nel frattempo però alcune suore agostiniane fondano un proprio convento accanto alla chiesa della Santa, e tanto fanno e tanto dicono che il Patriarca Bondumier assegna a loro la chiesa e le reliquie in gestione alle suore del Corpus Domini. Tra agostiniane e benedettine già non correva buon sangue e la soluzione creativa patriarcale non piace a nessuna.

Ne nasce una guerra monacale per il possesso della povera Santa, che culmina nel quinto trasloco nel 1476.

È un vero e proprio blitz notturno quello delle benedettine che si impadroniscono delle sante reliquie e le fanno sparire in luogo segreto. I parrocchiani di Santa Lucia protestano col Consiglio dei Dieci, che impone di restituirle: non son questi i modi! Quelle, ostinate come Santa Lucia, non rivelano il nascondiglio. L'8 giugno i Dieci tagliano corto e minacciano di clausura forzata le monache se non avessero restituito le reliquie. Quelle continuano a nicchiare. Due giorni dopo si presenta al convento il Fante dei Dieci con i muratori, la calce e la cazzuola, pronto a murarle vive. Con un sesto trasloco la Santa torna dalle Serve di Maria Annunziata. La contesa si risolve solo nel 1477 con la geniale decisione del nuovo Patriarca Maffeo Girardo: le reliquie alle monache dell'Annunziata, e cinquanta ducati d'oro l'anno a quelle del Corpus Domini.

LA STAZIONE

Non consideriamo traslochi i due spostamenti interni della Santa, deposta personalmente dal patriarca Lorenzo Priuli nella nuova arca marmorea finanziata dal banchiere fiorentino Donato Baglioni nel 1519 e il rifacimento del 1617 su disegni postumi di Andrea Palladio. In fondo le reliquie si sono mosse di pochi metri.

Trasloco vero e proprio è invece quello del 1860, il settimo della serie. Sotto i francesi se ne erano andate le monache, con l'abolizione da decreto napoleonico del 1805. Sotto gli Austriaci tocca alla chiesa, condannata all'abbattimento su decreto di Ferdinando I per far spazio alla nuova stazione ferroviaria. Se ne va anche Santa Lucia, trasferita l'11 Luglio 1860 dal Patriarca Angelo Ramazzotti nella chiesa di San Geremia e tre anni dopo posta in una cappella costruita coi resti della chiesa demolita. Da allora le reliquie restano dove sono nonostante succeda di tutto: il passaggio al Regno d'Italia, la Grande Guerra, il fascismo, la Liberazione, la Repubblica, l'Acqua Granda, eccetera.

Nel 1981, a sorpresa, ecco l'ottavo trasloco, involontario e criminoso. La Mafia del Brenta rompe la teca e sequestra le reliquie, si dice nascondendole nell'isolotto disabitato accanto al Ponte della Libertà, salvo poi farle ritrovare il giorno della Santa senza aver ricevuto riscatto. Dovrebbe essere l'ultimo, nonostante delle brevi trasferte a Erchie ed a Siracusa in tempi recentissimi e la sempre aperta contesa con Siracusa, che ne rivendica le origini e la proprietà. Un nono trasloco a Siracusa, sua terra di origine, è stato ventilato sotto il patriarcato di Angelo Scola ma non se ne fece nulla. Per fortuna. Sta tanto bene qui, Santa Lucia. Perché invece non si riprendono quella di Metz?

Pieralvise Zorzi

