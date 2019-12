Relazione tra due donne nell'atto del guardare

La pittrice Marianne arriva su un'isola bretone per fare un ritratto a Héloïse. Ma tra le due donne nasce una reciproca attrazione. Céline Sciamma abbandona l'impeto caotico della gioventù d'oggi di Diamante nero e i confini della sessualità di Tomboy per tuffarsi in una storia del XVIII secolo, che diventa un saggio protofemminista (i personaggi sono quasi totalmente donne) sulla libertà femminile, costretta spesso a restare all'ombra del potere maschile. Un film elegante e raffinato, sull'atto del guardare e di essere guardati anche qui togliendo ogni dominante maschile (e nel caso anche eterosessuale), che potrebbe sembrare a tratti noiosamente inchiodato a un trattenuto cedimento al desiderio e all'erotismo (il primo bacio arriva dopo un'ora), ma capace di scardinare in modo esemplare, vista l'epoca, un immaginario obbligato. Con un inizio che rimanda a Lezioni di piano e due scene molto belle: il canto notturno attorno al falò con il primo vero segnale di attrazione e la scena finale con l'insistito primo piano su Héloïse, che ricorda quello di Vive l'amour. Premiato a Cannes e agli Efa per la sceneggiatura, ma il suo punto di forza è semmai la regia. (adg)

