E oggi, intanto, la sesta commissione del Consiglio regionale ricorderà in una seduta pubblica il Giorno della Memoria celebrando ad un anno di distanza l'approvazione di una legge ad hoc - primo caso in Italia - sul tema. Per l'occasione è stata organizzata una riunione che si potrà seguire in teleconferenza alla quale sono state invitate a partecipare le delegazioni delle tre comunità ebraiche del Veneto (Venezia, Padova e Verona) con i rispettivi presidenti (Paolo Gnignati, Gianni Parenzo, Celu Laufer) e il rappresentante dell'Unione delle Comunità ebraiche, Davide Romanin Jacur. Nel corso della riunione verranno illustrati i progetti finanziati dalla Regione Veneto per un percorso di memoria condivisa. Previsti anche interventi della Fondazione Perlasca e dell'associazione Beit Venezia-Casa della Cultura ebraica e dell'Università di Ca'Foscari che sta conducendo una serie di studi dedicati alla Shoah nel Veneto. Prenderanno la parola anche rappresentanti dell'Aned, l'associazione nazionale dei deportati. La riunione sarà aperta dai discorsi del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e dal consigliere regionale, Alberto Villanova. Nei giorni scorsi, in occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, il presidente della Regione, Luca Zaia e una folta delegazione di consiglieri regionali si era recata in Ghetto a Venezia per rendere omaggio al Monumento ai 246 ebrei veneziani deportati nei lager nazisti.

