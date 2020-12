REMIERE

VENEZIA L'assemblea dell'associazione Regatanti ha rinnovato il consiglio direttivo, che permarrà in carica per i prossimi due anni. La grande novità è il ritorno in seno all'associazione della maggior parte degli agonisti, che si erano staccati 4 anni fa, con Gaetano Bregantin in testa. In verità già due anni fa c'era stato un riavvicinamento ma poi non se n'era fatto più nulla. «Ho parlato con Bregantin - ha spiegato il presidente riconfermato, Claudio Carrettin - ed abbiamo chiarito qualche incomprensione. Ora abbiamo davanti discussioni anche aspre, ma nella dimensione del confronto e della condivisione». Proprio la condivisione è il concetto ricorrente di Carrettin, da amplificare a tutti i livelli: con il Comune, con le remiere e con quanti ritengono la voga e le regate ancora facenti parte di un fondamentale sport di tradizione. Ecco, infatti, il nuovo direttivo, che, secondo Carrettin, ben bilancia i vari settori, dagli agonisti di serie A e B, alle categorie Giovani e Donne, agli attivi appassionati: presidente rimane Claudio Carrettin; vicepresidenti: Margherita Favaretto e Gaetano Bregantin. Elena Almansi assume il ruolo di segretaria, mentre Giulia Tagliapietra sarà la tesoriera. Consiglieri: Damiano Allegretto, Rocco Rumonato, Alessandro Gaburro, Cristiano Vianello, Arben Doci, Vito Redolfi Tezzat. Collegio dei probiviri: Gloria Rogliani, Maria Memo, Giovanna Zennaro. Collegio dei revisori dei conti: Vally Zanella, Marco Girotto, Sibylle Lohausen.

«Sono felice della ritrovata unione - continua Carrettin - Sono persuaso che il nuovo gruppo saprà lavorare per il bene della voga, in modo compatto e costruttivo. Divisi avevamo perso forza di dialogo e di proposta, culminata nel pasticcio della regata di Burano ed il rifiuto di 14 regatanti di vogare. Ritengo che in quell'occasione abbiano sbagliato tutti, compreso me, che, frastornato, non ho inciso come consigliere e mediatore nella questione. È mancata la condivisione, unica formula per progredire e dare forza alla voga. Non sono rientrati tutti: qualcuno è ancora in disparte; mi auguro che presto torni fra noi». Palese, anche se celato, l'invito a Rudi Vignotto. «Dobbiamo ritrovare l'unità senza piangersi addosso e lavorare in sintonia con il Comune. Le prossime iniziative saranno la promozione del campionato societario delle remiere, per dare impulso alla voga e far conoscere le regate comunali. Poi chiederò ai regatanti di essere più attivi nel farsi conoscere come atleti rappresentativi all'interno del mondo della voga».

