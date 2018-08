Regata Storica in cifre, ecco tutti i conti Costa 92mila euro in premi al Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDORegata Storica in cifre, fra pagamenti e rimborsi ai regatanti da parte del Comune e le sponsorizzazioni e regalie reperite da Vela. La determina dirigenziale, firmata da Manuele Medoro, parla di spese relative ai premi in denaro e alle indennità di allenamento degli atleti partecipanti alle 4 regate in programma, definiti in base ad accordi tra l'amministrazione comunale e l'associazione Regatanti. L'impegno di spesa ammonta a complessivi 92.021 euro, così suddivisi: campioni: 35.743 euro; donne: 17.500; giovanissimi: 4.375; uomini...