Regata storica, i più giovani in prima fila da protagonisti

VOGA VENETAVENEZIA «Invece di darsi da fare, c'è chi è contro la voga alla veneta, dicendo che ormai è senza futuro; non è assolutamente vero». Giovanni Giusto, delegato del sindaco alle Tradizioni, brontola contro chi vede tutto nero e ironizza sulla voga veneta. «La voga è viva ed ha futuro - prosegue Giusto - basti vedere le schie e le maciarele iscritte ad esibirsi al remo durante la Regata Storica: domenica prossima, in Canal Grande, ci saranno 42 equipaggi in mascareta, pari a 84 bambini e bambine dai sei ai dieci anni. Sono il...